La geometria sacra. I messaggi divini e matematici nelle tarsie marmoree del duomo e della chiesa di San Nicola

Continuano i tour guidati con l’iniziativa RiscopriAmo Pisa, avviata dal Comune di Pisa.

Ogni passeggiata, gratuita, potrà avere al massimo 25 partecipanti, residenti nel Comune o in caso di posti liberi nei Comuni facenti parte dell’ambito Terre di Pisa.

Le iscrizioni sono da effettuare sul sito https://tuscanyaround.it/pisa/ e termineranno due giorni prima dell'evento entro le ore 12:00. Una volta effettuata l’iscrizione arriverà un messaggio di conferma.

In caso di disdetta, è obbligatorio cancellarsi dall'evento inviando un'email a touristinfo@turismo.pisa.it indicando il nome del partecipante e la data del tour.



Il tour in partenza sabato 18 dicembre alle ore 15 ha come titolo 'La Geometria sacra. I messaggi divini e matematici nelle tarsie marmoree del Duomo e della Chiesa di S. Nicola (sequenza di Fibonacci)'.

Negli antichi insegnamenti di geometria sacra, la sacralità di tutte le cose nell’Universo può essere descritta in termini di schemi geometrici provenienti dalla mano di Dio.



L'evento consiste nella visita guidata del duomo e della Chiesa di S. Nicola, alla riscoperta degli antichi messaggi celati nella decorazione variegata e policroma delle tarsie marmoree dei paramenti murari esterni.



Meeting Point: Piazza Duomo 7 presso ufficio turistico del comune di Pisa. Ritrovo: 10 minuti prima della partenza del tour