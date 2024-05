Concerto 'La Germania e il Nuovo Mondo' alla Chiesa di Sant'Anna

Concerto organizzato da Contrappunto Associazione Musicale Pisa

sostegno di Fondazione Pisa



Il rigore e la complessità di Bach e Hindemith, attraverso due secoli di storia.

Nel frattempo dall'America giungono contaminazioni nuove, dal boemo Dvorack, direttore del Conservatorio Nazionale di New York, fino al contemporaneo Matitia con il suo spericolato Ragtime.



Johan Sebastian Bach (1685-1750)

Sonata in sol minore BWV 1020



Paul Hindemith (1895-1963)

Sonata per flauto e pianoforte



Antonin Dvorak (1841-1904)

Sonatina in sol maggiore op. 100





Devil's Rag