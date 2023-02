La 'Libreria umana' di pisa

I 'Libri Viventi Pisa' tornano con un nuovo evento gratuito organizzato nel centro della città il 25 febbraio dalle 16:15 alle 18:15 presso i locali del 'Però' in piazza C. Gambacorti, meglio nota ai pisani come piazza della Pera.

In cosa consiste l’evento? Semplice: chiunque voglia potrà scegliere un Libro vivente da cui ascoltare una storia. Storie vere, di persone diverse tra loro e dei loro modi di affrontare la vita e gli ostacoli di fronte alle quali essa ci pone. Storie vere di pregiudizi, dentro e fuori di noi, e di come combatterli. L’obiettivo è sollecitare l’ascolto e l’apertura verso l’altro, per conoscerlo e rispettarlo, chiunque egli sia, perché, come diceva A. Einstein, "è più facile spezzare un atomo che un pregiudizio".

Per seguire le attività su Facebook di Libri Viventi Pisa (www.facebook.com/LibriViventiPisa). Informazioni a libriviventipisa2022@gmail.com