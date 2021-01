La magia del lungarno

"L’aspetto di Pisa mi piace assai più di quel di Firenze. Questo Lung’arno è uno spettacolo così ampio, così magnifico, così gaio, così ridente che innamora: non ho veduto niente di simile né a Firenze né a Milano né a Roma. E veramente non so se in tutta l’Europa si trovino molte

vedute di questa sorta". (Giacomo Leopardi, 12 novembre 1827)



Leopardi rimase incantato dalla bellezza dei Lungarni tanto da declamare i versi sopra. Insieme andremo alla loro scoperta.



Dettagli della visita:

Prenotazione OBBLIGATORIA fino ad esaurimento posti disponibili

Ritrovo alle ore 10.20 davanti alla Torre della Cittadella



Prezzi:

12 euro compreso il costo delle radioline

Gratis fino ai 10 anni



Per contatti e prenotazioni:

Email: discoverpisalucca@gmail.com

Cellulare 3477600782



IMPORTANTE!

Nel rispetto delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana e per la vostra sicurezza si ricorda di portare con sé mascherina e gel disinfettante