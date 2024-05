La mamma nell'arte

Domenica 12 maggio al Museo di Palazzo Comunale non perdetevi:



Partendo dall'analisi della Madonna delle Sette Virtù conosceremo e rifletteremo insieme su alcune rappresentazioni di madri nella storia dell'arte per celebrare insieme la loro festa. Alla fine i bambini potranno realizzare, insieme alla loro mamma, una rappresentazione personalizzata della madre.

orario: 16-17:30



Costo per il laboratorio: 5€ , mamme gratuite



Per info e prenotazioni:



museicivicisanminiato@coopculture.it