La medicina verde e la lotta al Covid a Cuba, incontro a pranzo a Pontedera

Rispondere ad una pandemia fra le mille difficoltà di un embargo economico, basare le proprie relazioni internazionali sull'invio di brigate di medici in mezzo mondo (Italia compresa) sviluppare un vaccino anti-Covid, fronteggiare le mille difficoltà sanitarie di un paese in via di sviluppo attraverso l'uso di innovative tecniche di medicina verde, tramite lo studio delle piante officinali. Tutto questo ha rappresentato negli ultimi anni lo scenario della lotta al Covid e non solo a Cuba: un tema che sarà sviscerato domenica prossima, 27 marzo, durante un pranzo ed un incontro organizzati dalla sezione locale dell'Anaic, Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba, in collaborazione con il circolo Arci 'Il Botteghino'.



Prenotazioni e informazioni al numero 3289016442.