La mela di Aism sta arrivando in piazza

Ottobre è storicamente il mese delle Mele di Aism... Quest'anno non saremo in piazza ma la ricerca non può fermarsi!!

Potete prenotare sin da subito il vostro sacchetto di mele.

Un sacchetto di 1,8 kg con un'offerta minima di 9 euro per assicurare la ricerca e i servizi che Aism dá alle persone con SM da più di 50 anni!!



Scrivete una mail ad aismpisa@aism.it o chiamando lo 050524076 per prenotare il tuo sacchetto oppure vieni in Corso Italia e Borgo Stretto il 3 e 4 ottobre!