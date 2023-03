'La merda', al Teatro Nuovo lo spettacolo con Silvia Gallerano

Uno sgabello immerso nell'oscurità. Al centro della scena una donna sola nella sua pelle e il suo flusso di coscienza. Un cult da oltre dieci anni. È 'La merda' di Cristian Ceresoli e con Silvia Gallerano, pièce pluripremiata che farà tappa al Teatro Nuovo di Pisa sabato 11 marzo alle 21. Una produzione Frida Kahlo Productions con Produzioni Fuorivia e Richard Jordan Productions. Ha scioccato e meravigliato la critica aggiudicandosi nel 2012 l'Oscar del teatro europeo, il prestigioso Edinburgh Fringe First Award, e registrando un enorme successo di pubblico e critica in tutto il mondo: dall'Europa al Brasile, dal Nord America all'Australia.

"È la storia semplice di una ragazza che vuole farcela a tutti i costi in questo mondo di m...a, nello specifico nel mondo dello spettacolo…", racconta Silvia Gallerano che ha calcato palcoscenici nazionali e internazionali mostrando sempre la sua vera essenza, completamente nuda, imperfetta e per questo vera. "Straordinaria, terrificante e difficile da guardare, impossibile da ignorare. Una pièce così letteralmente e metaforicamente nuda, rabbiosa e cruenta che quando abbandoni il teatro ti senti come scuoiato di tutta la tua pelle", la definisce il quotidiano britannico The Guardian. "Un'opera sublime quanto brutale", scrive El Paìs.

'La Merda' si manifesta come un flusso di coscienza poetico in cui si scatena la bulimica e rivoltante confidenza pubblica di una "giovane" donna "brutta" che tenta con ostinazione, resistenza e coraggio di aprirsi un varco nella società delle Cosce e delle Libertà. La Merda ha come spinta propulsiva il disperato tentativo di districarsi da un pantano, ultimo prodotto di quel "genocidio culturale" di cui scrisse e parlò Pier Paolo Pasolini all'affacciarsi della società dei consumi, capace di annientarci con amara dolcezza.

