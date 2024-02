'La mia vita raccontata male', doppio appuntamento con Claudio Bisio al Teatro Verdi di Pisa

Claudio Bisio porta sul palco del Verdi la storia di una generazione, “quella nata tra gli anni Cinquanta e Sessanta cresciuta guardando Carosello e le Kessler, quella che ricorda il Muro di Berlino e i Mondiali di calcio del ’74”.

Sabato 10 alle 21.00 e domenica 11 alle 17.00 il Teatro di Pisa propone 'La mia vita raccontata male', quinto titolo in scena per la Stagione di Prosa 2023/24 organizzata in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo.

Per entrambe le recite sono rimasti pochissimi biglietti: per info e acquisti 050 941 111.

Un po’ romanzo di formazione, un po’ biografia divertita e pensosa, un po’ catalogo degli inciampi e dell’allegria del vivere, 'La mia vita raccontata male' segnala che se è vero che ci mettiamo una vita intera a diventare noi stessi, quando guardiamo all’indietro la strada è ben segnalata da una scia di scelte, intuizioni, attimi, folgorazioni e sbagli, spesso tragicomici o paradossali.

Attingendo dall’enorme e variegato patrimonio letterario di Francesco Piccolo, la messa in scena si dipana in una eccentrica sequenza di racconti e situazioni che inesorabilmente e giocosamente costruiscono una vita che si specchia in quella di tutti. Uno spettacolo montato in un continuo perfido e divertentissimo ping-pong tra vita pubblica e privata, reale e romanzata, che racconta 'male', in musica e parole, tutto ciò che per scelta o per caso concorre a fare di noi quello che siamo.

La regia dello spettacolo è di Giorgio Gallione, scene e costumi sono di Guido Fiorato le luci di Aldo Mantovani. Con Bisio, sul palco, ci saranno i musicisti Marco Bianchi e Pietro Guarracino; le musiche sono composte da Paolo Silvestri. La produzione è del Teatro Nazionale Genova.

Photo credits: Marina Alessi