La miniera al chiar di luna

L’affascinante cena in miniera in abbinamento alla vista guidata in notturna.



Ogni venerdì sera alle ore 19.30, dal 15 luglio al 26 agosto

Possibilità di prenotare la sola cena in Collaborazione con il Ristorante la Terrazza sul borgo o di abbinare alla cena la visita guidata in notturna

Specialità delle cucina toscana

Partenza visita guidata ore 22.00



Museo delle Miniere

Montecatini Val di Cecina (PI)



La miniera di Montecatini Val di Cecina è un’antica miniera di rame situata a circa un km dal centro storico. Rimasta attiva fino al 1907 è stata nel corso del XIX secolo la più grande miniera di rame d’Europa. Qui è nata la società Montecatini, una delle maggiori industrie europee, confluita poi nella celebre Montedison.

Per i visitatori è l’occasione di un affascinante viaggio per conoscere le tecniche di estrazione e le storie dei minatori. Oggi il visitatore può ammirare le strutture ottocentesche legate all’estrazione, le ex Laverie, parte delle gallerie percorribili a piedi, gli ex uffici della Direzione.



Per Prenotazioni

https://www.museodelleminieremontecatini.it/prenota-online/cena-e-visita-guidata-in-notturna/



Oppure

Ristorante la Terrazza sul Borgo

Piazza della Repubblica n 7



Tel 05881900802 - 3400819698