La mostra 'Moses Levy a Rigoli" ad Agrifiera

In Agrifiera si parla, in maniera sempre più avanzata, di agricoltura e di ambiente, ma, come spesso precisato, anche di territorio e di cultura.



In questa nuova edizione ci sarà un evento molto particolare, la mostra dal titolo "Moses Levy a Rigoli", ideata e progettata graficamente da Franco Donatini e Gianfranco Pacini.



Naturalmente non ci sono i quadri, non sarebbe possibile nel vivace ambiente di Agrifiera, ma c'è un ampio excursus dei 18 anni trascorsi da Levy nel nostro territorio e le immagini principali delle sue opere, con dettagliate note di spiegazione.



22 poster che ripercorrono tutta la vita sangiulianese di Levy nella mostra che rimarrà aperta dal 22 al 27 aprile presso l'Area Istituzionale e verrà inaugurata il 22 alle ore 17 alla presenza dell'amministrazione e della pittrice Paola Gavia.



Moses Levy nasce a Tunisi nel 1885, ma ancora ragazzo si trasferisce in Italia con i genitori. La famiglia Levy arriva a Rigoli nel 1899 e Moses vi tiene il suo studio fino al 1917, anno in cui si trasferisce definitivamente a Viareggio, pur continuando i suoi soggiorni e i suoi i viaggi fra la Tunisia e la Francia.



Moses Levy ha dedicato molta della sua opera giovanile a tre luoghi del comune di San Giuliano Terme: Rigoli, Molina di Quosa, Pontasserchio, immortalando con i suoi disegni la vita del borgo in quegli anni.



Il Prof. Franco Donatini, ideatore della mostra, ha spiegato come si sia concretizzata questa iniziativa.





In queste prime opere, il giovane pittore è attratto dall’atmosfera di questo piccolo paese e attraverso i suoi schizzi, a matita, a china, le acqueforti, i dipinti, ci trasferisce con efficacia e immediatezza il contesto in cui ha vissuto, le persone, gli ambienti, i paesaggi, con una attenzione particolare ai lavori agricoli, la mietitura, la vendemmia, la raccolta delle olive, la frangitura. Una documentazione che, oltre ad avere un valore artistico, rappresenta una raffigurazione fedele e suggestiva della vita di un tempo. I cittadini di Rigoli possono riconoscere in questi suoi lavori i luoghi e le persone che ne hanno fatto parte. L’Amministrazione comunale di San Giuliano, con la vicesindaca Lucia Scatena, e gli organizzatori hanno dato seguito a questo progetto, realizzando questa mostra nell’ambito dell’Agrifiera di quest’anno, che rappresenta un contesto particolarmente adatto, rispetto ai contenuti presenti in queste opere”.