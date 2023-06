Mostra 'Nel bosco dell’innocenza. Tavole da ‘corpicino’ di Tuono Pettinato' al Museo della Grafica

La mostra 'Nel bosco dell’innocenza. Tavole da ‘Corpicino’ di Tuono Pettinato' (9-25 giugno 2023), allestita al Museo della Grafica (Comune di Pisa, Università di Pisa), presenta al pubblico le tavole originali tratte da 'Corpicino', il capolavoro di Tuono Pettinato, in occasione dell’attesissima ristampa curata dalla casa editrice Coconino Press nel decennale dalla sua prima uscita, che verrà presentata proprio nei giorni della manifestazione 'Giorni di Tuono'.



Inaugurazione: venerdì 9 giugno, ore 12:00.

Interverranno Lia Remorini, Alessandro Tosi, Ratigher e Giovanni Ferrara.

Ingresso gratuito.



La mostra si inserisce all'interno del ricco programma di eventi, realizzato in occasione della seconda edizione di 'Giorni di Tuono' il festival di fumetti, musica e cinema dedicato a Tuono Pettinato, nome d’arte di Andrea Paggiaro, promosso dalla Fondazione Tuono Pettinato, che si svolgerà da venerdì 9 a domenica 11 giugno.

Anche per questa edizione, il manifesto è stato affidato al vincitore del 'Premio Tuono Pettinato', cui sarà tributata anche una mostra personale: dopo Maicol & Mirco, stavolta tocca a LRNZ (che si è aggiudicato il trofeo con “Geist Maschine Vol. 1”), che per l’illustrazione ha optato per la rilettura di un’immagine che Tuono amava molto, 'Il Viandante sul mare di nebbia' di Caspar David Friedrich, corretto con un coniglietto sgomento al posto del noioso intellettuale presente nel quadro originale.





Avvisiamo inoltre che sabato 10 giugno, fino alle ore 12:00, nella sala dove è allestita la mostra di Tuono Pettinato, si svolgerà il convegno internazionale 'Allegorie sacre: lo statuto delle immagini tra predicazione e fede dal XVI al XVIII secolo'.