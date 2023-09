La Giornata dell’Astronomia nasce in California nel 1973 da un’idea di Doug Berger, presidente dell’Associazione Astronomica della California del Nord.

Berger si poneva l’obiettivo di promuovere l’interesse per l’astronomia e diffondere la conoscenza scientifica tra le persone rendendo l’osservazione astronomica accessibile direttamente nei luoghi della quotidianità.

Per questo all’inizio veniva festeggiata installando telescopi in vari luoghi urbani, come parchi o centri commerciali, in modo da rendere lo spazio più accessibile a tutti.

Il successo di questa giornata ha contribuito a suscitare in molti l’interesse verso questa scienza e a continuare l’esperienza dell’osservazione astronomica.

Sono passati esattamente 50 anni da quel 1973 e la Giornata dell’Astronomia è stata adottata piano piano da molti paesi nel mondo diventando oggi 'Giornata Mondiale dell’Astronomia', una giornata che vuole rappresentare un’occasione per celebrare questa affascinante disciplina e per diffondere la conoscenza delle meraviglie del cosmo.



Con il passare degli anni la Giornata dell’Astronomia si è sdoppiata e oggi viene infatti festeggiata due volte all’anno, una in primavera e una in autunno.

Non c’è una data precisa, ogni anno viene associata a un evento particolare o a una congiunzione di astri e ogni Nazione sceglie la sua data. Quest’anno la Giornata dell’Astronomia del periodo autunnale si celebra il 22 settembre.



L’Associazione Astrofili Galileo Galilei di Pisa celebrerà questa giornata la sera del 22 settembre con una serata di osservazione pubblica dal suggestivo nome 'La notte dei Giganti'.

L’Associazione metterà a disposizione dei partecipanti i propri telescopi per ammirare i due giganti gassosi Giove e Saturno.

I partecipanti potranno osservare le fasce colorate e la grande macchia rossa di Giove o gli spettacolari anelli di Saturno ascoltando le spiegazioni degli esperti Astrofili presenti alla serata. Sarà anche l’occasione per osservare 'molto da vicino' il nostro affascinante satellite naturale: la Luna.

L’appuntamento è venerdì 22 settembre alle ore 21 presso il Bosco delle Comete in Via Giovanni Falcone a Pisa.



In caso di cielo coperto o maltempo l'evento potrebbe essere posticipato a sabato 23, o annullato. Si invitano gli interessati a verificare sui canali social dell'associazione per eventuali aggiornamenti.