La notte rock del 30 dicembre al Mood

Il ritorno dei Glam Rock Session nel tempio della musica della provincia di Pisa: una notte di Rock epica per chiudere il 2023 con i Glam Rock Session.



Il 30 dicembre del 2023 promette un'esperienza musicale straordinaria nella provincia di Pisa con i Glam Rock Session, celebrazione del rock degli anni '80 e '90. L'evento rappresenta un viaggio nel passato, riportando in vita l'energia della musica rock di quegli anni attraverso un concerto coinvolgente al "Mood," ex locale noto come "Blitz".

Questa data simbolica conclude l'anno con una fusione di potenza musicale e nostalgia, offrendo un'esperienza unica che celebra l'epoca d'oro del rock.



Possibilità di ingresso con consumazione, aperitivo o cena.