La Nunziatina pronta per l'estate: eventi e appuntamenti nel salotto verde del centro città

giovedì 17 giugno alle 18 con l'inaugurazione alla presenza delle autorità e, a partire dalle 20, un'ora e un quarto di stand-up comedy, un genere di comicità che vedrà nel corso dell'estate altri importanti appuntamenti nel giardino di via La Nunziatina 11. Targata La Locura, la serata del 17 vedrà protagoniste svariate personalità provenienti dall'ambiente underground pisano: Giorgia Fumo, comica che ha partecipato all'ultima stagione di Comedy Central, porterà sul palco il suo nuovo spettacolo, 'Titolo provvisorio'. Salvatore Zappia, esibitosi sul palco di Zelig e cofondatore del TSO-Trattamento Satirico obbligatorio. Paolo Croce, Valerio Volpi, Alessio Zannotti e Lorenzo Catalini, comici che si sono già esibiti in tutta Italia. L'ingresso è libero e saranno rispettate tutte le norme anti Covid-19.



Il programma de La Nunziatina, messo a punto dagli organizzatori (cooperativa Arnèra, Metarock e Alfea cinematografica), si caratterizza per la sua varietà. Il cinema, per il quale ci saranno importanti collaborazioni ad esempio con l'Istituto Confucio della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa (il Pisa Chinese Film Festival) e con Pisa Folk. La musica, con il jazz e la lirica proposti insieme a Palazzo Blu e a Pisa Jazz, e infine presentazioni di libri scritti da musicisti, su tutti Dome La Muerte, gli Zen Circus e Bobo Rondelli.

"Non c'è ripartenza se non è condivisa, e il giardino La Nunziatina vuole riprendere il filo dello stare insieme interrotto o danneggiato dalla pandemia - commentano gli organizzatori Tommaso Cioni, Mirko Paolucci e Luca Cavallo - prestiamo molta attenzione all'impatto ambientale e sonoro, nel rispetto sia del pubblico che dei residenti della zona. Insomma, La Nunziatina promuove un modo di stare insieme sostenibile e attento alle esigenze di tutti, grandi e piccoli. L'offerta culturale è ampia e gli aperitivi di qualità, come il tempo che speriamo trascorreranno le persone che decideranno di passare dal civico 11 di via La Nunziatina. Ringraziamo tutti coloro che si sono spesi per mettere in piedi e organizzare questo splendido spazio, destinato, speriamo, a svilupparsi nel tempo e a crescere insieme al proprio pubblico".