La partita della vita: Bubamara teatro in scena per la giornata della Memoria

Per molti il calcio è il miglior spettacolo da mettere in campo. Domenica 29 gennaio ore 17 Sale 'Di Bartolo' a Buti la compagnia Bubamara Teatro, in Residenza Artistica con Associazione Teatro Buti, presenta il debutto de 'La Partita della Vita'. Una lettura-spettacolo con musica dal vivo a cura di Gianni Buscarino e Fabio Bartolomei, dedicata alle vicende della Star FC, una squadra di calcio ucraina composta da atleti che gareggiano contro un nemico ben più forte di loro, il Nazismo. Inserito all'interno delle manifestazioni che l'Amministrazione di Buti dedica alla Giornata della Memoria, La Partita della Vita è un'avventura tremendamente meravigliosa, quella di undici campioni e del sogno puro e grandioso di un appassionato allenatore. Una breve stagione in cui si svolge un crudele campionato: tutti contro gli atleti della Dinamo-Kiev e della Lokomotiv, calciatori che - da prigionieri - giocano contro squadre di un nemico molto più forte.