La primavera tra colori e fiori. Attività per famiglie al Museo della grafica

In occasione di Amico Museo 2024 il Museo della Grafica di Palazzo Lanfranchi (Comune di Pisa, Università di Pisa) organizza:



La Primavera tra colori e fiori

Attività per famiglie



Sabato 25 maggio 2024, ore 16:00



C’è già aria di primavera nelle sale del Museo della Grafica!

Vi aspettiamo per ammirare insieme gli acquerelli botanici di Aurora Tazza presenti nella mostra “Rosa Fragrans” e realizzare una originalissima opera d’arte con i colori naturali.



Evento gratuito su prenotazione.



Prenotazioni: educazione.museodellagrafica@sma.unipi.it



Termine prenotazioni: venerdì 24 maggio 2024, ore 13:00.



È richiesta la presenza di un adulto accompagnatore per tutta la durata dell’attività.



Informazioni:



Telefono: 050 2216059/70/60