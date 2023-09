La rocca di Pietracassia e la sua valle infernale

Indirizzo non disponibile

Un’escursione che ha dell’avventuroso e che vi lascerà totalmente sbalorditi.

Partenza da Orciatico con partenza ad osservare subito la prima delle meraviglie di questo giro, uno degli antichi mulini a vento che popolano la zona. Da lì immersione nelle selvagge colline tipiche di questi luoghi coperti da folti boschi di querce.



I partecipanti cammineranno prima su comode carrarecce poi per tracce di sentieri antichi per risalire un bosco fino ad arrivare nuovamente ad una carrareccia che porta alla seconda meraviglia: La stupenda rocca di Pietracassia. Qui pranzo e riposo.



Ripartenza fino a trovare un piccolissimo sentiero abbandonato che porterà nuovamente nei boschi fino a scoprire un lato veramente inaspettato di questo luogo. I boschi si riempiono di fumi solfurei e di odori malsani, che introducono alla penultima meraviglia: le mofete. Sbuffanti buchi che emettono calore e gas.

Infine un'ultima, incredibile bellezza naturale.



13km

550m di dislivello

Impegno: Medio

Difficoltà Tecniche: Sentieri con fondo sconnesso, tratti fuori sentiero, una salita ripida.

18 euro a persona - max 15 persone



Per info e prenotazioni:



MODULO DI ISCRIZIONE : https://www.azimut-treks.it/trekking-rocca-di-pietracassia



info@azimut-treks.com

339 5675637