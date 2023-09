La Sardegna con una bicicletta e un ukulele di Sebastiano Dessanay

All’interno delle iniziative dedicate alla Settimana per la mobilità sostenibile (SEM), Fiab Pisa presenta un libro dedicato a una pedalata durata quattordici mesi: si tratta 377 Project. La Sardegna on the road con una bicicletta e un ukulele, di Sebastiano Dessanay. Angela Saba intervisterà l’autore, che allieterà il pubblico anche con intermezzi musicali. Quattordici mesi è il tempo impiegato da Sebastiano per raggiungere i 377 comuni dell’isola. La sua opera è anche un progetto visionario – sportivo, sociale, artistico, antropologico – fatto di luoghi, musica e persone, il diario into the wild di una terra piccola che racchiude «tanti continenti»: una Sardegna drasticamente fuori cartolina. L’appuntamento è per sabato 16 settembre alle 21 alla Gypsoteca di arte antica. Per info: Leonora, leonora@fiabpisa.it.