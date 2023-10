La scienza in tavola – Terre di Pisa Food and Wine Festival alla Ludoteca Scientifica

In occasione della undicesima edizione di Terre di Pisa Food and Wine Festival, il Sistema Museale di Ateneo (SMA) propone visite guidate e aperture gratuite nelle giornate del 20, 21 e 22 ottobre 2023. L’ingresso gratuito nei musei SMA aderenti all’iniziativa è previsto per i visitatori della rassegna, dietro presentazione alla biglietteria dei musei dell’apposito coupon messo a disposizione dello SMA e distribuito presso lo stand di Terre di Pisa in Piazza Vittorio Emanuele II.



Ecco l’evento organizzato dalla Ludoteca Scientifica (Museo degli Strumenti di Fisica):



LUDOTECA SCIENTIFICA (Museo degli Strumenti di Fisica)

Via dei Macelli 2B / Via Nicola Pisano 25 (Largo Padre Renzo Spadoni)



Sabato 21 ottobre 2023, ore 15:00 – 19:00

La scienza in tavola



Laboratori sulla scienza del cibo e del vino per tutte le età (durata 60 minuti)



Unisciti per un’affascinante giornata di esperimenti e scoperte scientifiche! L’evento combina tre temi intriganti della chimica alimentare per offrirti un’esperienza coinvolgente sulle meraviglie della cucina. I laboratori saranno dedicati alla scoperta dei colori negli alimenti, alle sostanze che si trovano nel cibo e nel vino e all’importanza dell’acidità nell’alimentazione.



Evento gratuito



Maggiori informazioni: email, ludotecascientifica@gmail.com; tel., 050 2214861 – 320 0403946