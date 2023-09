La Settimana europea dello sport nei musei del Sistema museale di ateneo di Pisa

Il Sistema Museale di Ateneo aderisce alla Settimana Europea dello Sport 2023 (EWOS, European Week of Sport), progetto ideato nel 2015 e finanziato dalla Commissione Europea che mira a promuovere lo Sport, gli stili di vita sani e attivi, il benessere fisico e mentale dei cittadini europei.



Partecipazione, inclusione e innovazione sono le tematiche che caratterizzano l’edizione di quest’anno che in Italia vedrà protagonisti le Federazioni Sportive, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva, le Associazioni Benemerite, e poi Palestre, Circoli Sportivi, Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, i Comuni e le loro amministrazioni, per la realizzazione di una significativa sequenza di eventi accomunati dalla campagna europea caratterizzata dallo slogan #BeActive.



In tale occasione il 23 settembre 2023 si svolgerà a Pisa la Notte Bianca dello Sport, programma di iniziative promosso dal Comune di Pisa a cui aderisce anche il Sistema Museale di Ateneo.



Di seguito gli eventi organizzati dai musei:



MUSEO DELLA GRAFICA

Palazzo Lanfranchi, Lungarno Galilei 9, 56125 Pisa

Sabato 23 settembre 2023

"Apertura straordinaria", ore 20:00 – 23:00

Mostre in corso

Fashion, Sport, Tourism

Per Giuseppe Viviani. Omaggio al Principe di Boccadarno



MUSEO DI ANATOMIA UMANA “Filippo Civinini”

Scuola Medica, Via Roma 55, 56126 Pisa

"Il sistema locomotore nel museo di anatomia umana"

Visita guidata al Museo di Anatomia Umana “Filippo Civinini” e alla Galleria Mascagni

Apertura straordinaria sabato 23 settembre 2023, ore 9:30-13:00

I visitatori saranno accompagnati dalle guide museali nelle sale del Museo e nella Galleria per porre particolare attenzione ai preparati del sistema locomotore.

Ingresso gratuito

Maggiori informazioni: email info.mau@sma.unipi.it; tel 050 2218628



"Il sistema locomotore nel museo di anatomia umana"

Visita guidata al Museo di Anatomia Umana “Filippo Civinini” e alla Galleria Mascagni

25-27 settembre 2023, ore 09:00-13:00 e 14:00-16:00

I visitatori saranno accompagnati dalle guide museali nelle sale del Museo e nella Galleria per porre particolare attenzione ai preparati del sistema locomotore.

Ingresso gratuito

Maggiori informazioni: email info.mau@sma.unipi.it; tel 050 2218628



GIPSOTECA DI ARTE ANTICA

Piazza San Paolo all’Orto 20, Pisa

"Storie di sport e sportivi tra i calchi della Gipsoteca"

Attività per bambine e bambini in età scolare

Sabato 23 settembre 2023, ore 10:30-11:30

I partecipanti andranno alla scoperta dei calchi in gesso della Gipsoteca che riguardano gli atleti e lo sport nel mondo antico, si cimenteranno in un gioco di riconoscimento delle statue e concluderanno la visita con un’attività artistica.

Evento gratuito, ingresso libero.

Accessibile alle persone con disabilità

Per informazioni: email info.gipsoteca@sma.unipi.it – tel 050 2211278



MUSEO DI ANATOMIA PATOLOGICA

Scuola Medica, Via Roma 57, Pisa

"L’atleta di Taranto: lo Sport nell’antichità e la paleopatologia"

Conferenza e visita alla collezione di paleopatologia

presso Aula T2, Clinica Medica (Santa Chiara), Via Roma 67 – Pisa

Martedì 26 settembre 2023, ore 16:30

La conferenza, tenuta dal prof. Gino Fornaciari, sarà incentrata sul tema della pratica dello sport nell’Antichità classica in base alle testimonianze letterarie e artistiche. In tale occasione sarà inoltre presentato lo studio bioarcheologico condotto sul cosiddetto “atleta di Taranto”, un individuo proveniente da un complesso funerario del V secolo a.C. che è stato identificato come un possibile atleta grazie agli elementi del corredo. L’analisi ergonomica e paleopatologica del suo scheletro ha rivelato interessanti dettagli sulla vita di questo atleta.

Ingresso gratuito



Per informazioni e prenotazioni: email valentina.giuffra@unipi.it – tel 050 2218275