'La signorina Else Di Benedetti-Buscemi sul palco di Fuori Teatro

Appuntamento il 18 settembre alle ore 21:00 al Giardino Scotto per La Signorina Else, spettacolo che approda a Fuori Teatro del Verdi dopo aver calcato numerosissimi palchi italiani ed aver già ricevuto il plauso di pubblico e critica.



Tratto dalla novella di Arthur Schnitzler DEL 1924, lo spettacolo vede Martina Benedetti sul palco e la firma di Andrea Buscemi, attore e regista pisano.



La vicenda della giovane donna, ospite della zia nel Grand Hotel di San Martino di Castrozza, che per salvare il padre dalla rovina economica deve mostrarsi nuda a un vecchio conoscente, è quanto mai sintomatica della lotta della dignità umana contro il potere del denaro.

Else è una giovane viennese di buona famiglia borghese; il padre ha il vizio del gioco e rischia spesso l'arresto. Il laido signor von Dorsday, amico del padre di Else, accetta di salvarlo dai debiti e di spedire il denaro a condizione che Else gli si mostri totalmente nuda.

Viene quindi messo alla berlina il potere del denaro che nella nostra società è capace spesso di comprare le persone, passando sopra a sentimenti e valori.

Attraverso il monologo interiore della ragazza - messa di fronte alla necessità di prostituirsi per salvare suo padre dal suicidio e la sua famiglia dallo scandalo e la bancarotta - Schnitzler critica impietosamente la società viennese dell'epoca ed è assolutamente legittimo estendere la critica fino ai giorni nostri.



La vendita dei biglietti, posto unico 10,00 Euro, come per tutti gli altri spettacoli di questa rassegna settembrina di FUORI TEATRO, si svolge tramite il circuito vivaticket fino all’orario di inizio dello spettacolo (per il link diretto della vendita online consultate il sito del Teatro Verdi), oppure tramite la biglietteria del Teatro Verdi, aperta dal martedì al venerdì ore 11-13, e presso i punti vendita Viva Ticket tra cui il Palazzo dei Congressi (orario 09.00 - 11.00) e Galleria del Disco.

Per questo evento è possibile utilizzare il voucher digitale a rimborso di eventi di titolarità Fondazione Teatro di Pisa.

Per informazioni: Fondazione Teatro di Pisa, tel 050 941111 dal lunedì al venerdì ore 8-14, biglietteria@teatrodipisa.pi.it