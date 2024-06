La spagnola in Toscana - Storia di una pandemia

La primavera estate del 2020 non fu la prima volta che le città europee si riempirono di persone in mascherina. Era già avvenuto un secolo prima in occasione della grande epidemia di Spagnola.

A lungo lasciata ai margini della memoria pubblica, la pandemia influenzale del 1918-1920, responsabile di un numero di morti stimato tra i 17 e i 50 milioni, è ritornata al centro dell'interesse dell'opinione pubblica e degli studiosi in occasione dell'epidemia di COVID-19.

La Rete toscana degli Istituti storici della Resistenza e dell’età contemporanea ha promosso un progetto di ricerca pluriennale, confluito in questo volume, volto a ricostruire la storia della Spagnola in Toscana. I saggi offrono una panoramica sulla vicenda regionale da più prospettive e approfondiscono vari temi (i numeri del fenomeno, la gestione igienico-sanitaria, l’assistenza, le risposte delle istituzioni civili e religiose, le reazioni popolari, le memorie pubbliche e private dell’evento, ecc.), allo scopo di far emergere i caratteri specifici e generali del fenomeno.

La ricerca sarà presentata in un incontro promosso congiuntamente dalla Società Storica Pisana e dallla Domus Mazziniana, mercoledì 5 giugno alle ore 17.00 presso la stessa Domus Mazziniana, in via M. d'Azeglio 14.

A discutere con il curatore del volume Francesco Cutolo dell'Università di Firenze saranno Mauro Capocci (università di Pisa) e Matteo Caponi (università di Genova).

All'incontro saranno presenti gli autori dei saggi su Pisa.



Per informazioni: eventi@domusmazziniana.it - Le sale della Domus Mazziniana sono pienamente accessibili.