'La sposa sono io!!!': spettacolo teatrale della compagnia 'La Tartaruga'

'La sposa sono io!!!' di Luca Dieci (compagnia 'La Tartaruga') racconta la storia di Sara, una giovane blogger culinaria, una single rampante che, qualche giorno prima di compiere 35 anni si accorge di aver ricevuto e perso la telefonata del suo ex Edoardo al quale è stata molto legata anni prima e col quale ha instaurato poi uno stretto e sincero rapporto d'amicizia. Un vecchio patto di sangue stipulato tra loro, una banale promessa da ubriachi, le fa immaginare che lui torni in città per chiederla in sposa, scombussolando così il suo apparente equilibrio. Una damigella assatanata, un vero amante della musica anni ’50 e ’60, una rivale in amore eccessivamente bon ton e un silenzioso ospite a sorpresa, sono i personaggi, unici nel loro genere, che daranno vita, insieme a lei, a una vera e propria commedia degli equivoci ricca di esilaranti battute e colpi di scena. Un affascinante amico gay, una madre effervescente e stralunata, una nonna mai parca d'umorismo e commenti al vetriolo, un bellissimo e verace giornalista sportivo oggetto del contendere darà con un'improbabile ma combattuta lotta per accaparrarsi il bouquet lanciato dalla sposa .

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...