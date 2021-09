'La storia dei Trenta denari di Giuda: da simbolo del tradimento a reliquia sacra'

Dopo la breve pausa estiva ripartono gli eventi al Museo Civico di Montopoli. Venerdì 3 settembre alle 21.15 sarà ospite Lucia Travaini, una delle studiose italiane di numismatica medievale più note a livello internazionale. Il tema della conferenza, dal titolo 'I Trenta denari di Giuda. Monete tra sacralità e numismatica', riguarda la somma di denaro più famosa della storia del mondo: i 30 denari per i quali Giuda vendette Cristo. A partire dal racconto evangelico, la conferenza metterà in luce le più diverse narrazioni che il Medioevo seppe creare per trasformare queste monete in vere e proprie reliquie, ancora conservate in alcune chiese europee e italiane.

L'autrice. Lucia Travaini insegna numismatica medievale e moderna all'Università Statale di Milano, mentre in passato è stata Senior Research Associate all’Università di Cambridge. Ha pubblicato nu- merosi libri sui temi dell'iconografia delle monete, la circolazione monetaria, l'organizzazione delle zecche in Italia dal Medioevo all'età contemporanea. Ha ricevuto numerosi premi nazionali e interna- zionali, tra cui la prestigiosa medaglia della Royal Numismatic Society di Londra (2012).