'La storia dietro la storia dei promessi sposi!' – 'engaged' di Beppe Roncari alla Feltrinelli di Pisa

Mercoledì 23 luglio ore 18:00 - Presentazione LUDICA alla Libreria Feltrinelli di Pisa



"La Storia dietro la storia dei PROMESSI SPOSI".



“Engaged" è una riscrittura audace e originale de "I Promessi Sposi" piena di segreti e magia.



L'autore, Beppe Roncari, accompagnato da Pietro Dell'Oglio, booktoker, scrittore e co-fondatore di Cardea ("Diffondiamo il Fantasy Italiano"), presenta il suo nuovo romanzo, "Engaged 1. Il Libro di Renzo" attraverso una modalità LUDICA e INTERATTIVA, con il gioco "Fantasy o Storico?"



Qual è la vera storia dietro la storia del capolavoro di Manzoni? La risposta potrebbe stupirvi...



Segue firmacopie dell'autore.



IN OCCASIONE DELL’ANNIVERSARIO DEI 150 ANNI DALLA MORTE DI ALESSANDRO MANZONI (23 MAGGIO), ARRIVA IN LIBRERIA UN RETELLING IN CHIAVE HORROR E FANTASY DEI PROMESSI SPOSI

IL PRIMO CAPITOLO DI UNA SAGA CHE RISCRIVE IN MANIERA AUDACE IL CLASSICO DI MANZONI. UN ROMANZO CHE SI RIVOLGE AI GIOVANI E INSERISCE ELEMENTI SOPRANNATURALI E FANTASTICI NELLA STORIA DI RENZO E LUCIA



LA TRAMA

Da secoli impegnati in una partita senza esclusione di colpi tra Bene e Male, l’angelo Mumiah e il demone Belial stanno assistendo al rogo di Giordano Bruno, nella speranza di impossessarsi del famoso Libro segreto scritto dal filosofo nolano, custode di un grandissimo potere.

Quando il volume, però, sparisce nel nulla, cominciano una ricerca forsennata che li conduce fino a Lecco e che si intreccia con la vita di due giovani: Renzo e Lucia. Promessi sposi in procinto di coronare il loro sogno d’amore, diventano pedine nella partita a scacchi tra l’angelo, che cerca in ogni modo di aiutarli, e il demone, che si serve di don Rodrigo e dei suoi bravi per impedirne le nozze. Chi dei due la spunterà? E soprattutto chi dei due riuscirà a mettere le mani sul Libro di Giordano Bruno?

Beppe Roncari ci consegna una riscrittura audace e innovativa de I Promessi Sposi, nella quale, oltre ai personaggi tradizionali che tutti noi abbiamo studiato a scuola, compaiono angeli e demoni che, lottando tra loro su un piano temporale ulteriore e fantastico per la supremazia sul mondo terreno, vanno a intervenire nel destino dei protagonisti.





Beppe Roncari, nato a Milano nel 1978, è scrittore, traduttore, editor. Ha lavorato nella produzione di fiction e come traduttore di importanti coproduzioni internazionali di Lux Vide. Si è occupato di comunicazione per la Scuola Holden di Torino e per l’Agenzia Spaziale Europea (ESA). Attualmente lavora per Cambridge University Press come redattore di corsi di lingua inglese e tiene una rubrica fissa dedicata al fantastico su Urania. Vive con la sua compagna di vita e di scrittura ad Avigliana in Val Susa, all’ombra della Sacra di San Michele.