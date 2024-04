Libri, teatro e incontri: 'La strada dei libri kids' arriva a Selvatelle

Continuano le iniziative di Leggo per Legittima Difesa, il progetto del Comune di Terricciola dedicato ai Libri e alla Lettura, realizzato in co-progettazione con Pensieri di Bo’ e con la compartecipazione del Consiglio Regionale della Toscana.



Venerdì 12 Aprile “La Strada dei Libri”, evento bimestrale giunto alla sua terze edizione, farà tappa a Selvatelle, frazione di Terricciola, con Spettacoli, Laboratori e Incontri. L’appuntamento sarà dedicato al mondo delle bambine e dei bambini (ma non solo) e prenderà in via eccezionale il nome “La Strada dei Libri KIDS”.



Dalle ore 17.00 si aprirà la manifestazione con il Mercatino “Libri e Dintorni” dove le Librerie e le Case Editrici Partner del progetto esporranno le ultime proposte dal mondo dell’editoria e della narrativa per bambin? e ragazz?.



Alle 17.30 le allieve e gli allievi della Scuola Primaria di Selvatelle dell’I.C. “Sandro Pertini” di Capannoli avranno modo di esibirsi con l’AsSaggio Spettacolo “Teatro Fuori Classe” a restituzione dei percorsi teatrali realizzati in classe con gli artisti del Teatro di Bo’.



Alle ore 18.00 sarà il turno di Peter Pan con “Pane e Novella”, Letture teatralizzate di favole e fiabe con merenda offerta a tutte e tutti i partecipanti.



Alle ore 18.30 si avvieranno i Laboratori Creativi per tutte le età: il Laboratorio di Fumetto con Chiara Macchi per bambin? e ragazz?, il Laboratorio inventaStorie di Scrittura Creativa per bambin? a cura della Libreria Equilibri di Pontedera e il Laboratorio di Lettura Espressiva per ragazz? e adult? a cura del Teatro di Bo’.



Alle 19.30 è il momento degli incontri con “Il Salotto dei Libri: Come nasce un libro?”. L’illustratrice Chiara Macchi e il maestro e scrittore Matteo Grimaldi dialogheranno con il pubblico di bambin? e con Peter Pan per scoprire i segreti creativi dietro i libri per bambin? e ragazz?.



La serata si chiuderà alle 20.30 con l’anteprima dello Spettacolo “Emma e le Altre”, la nuova produzione del Teatro di Bo’ dedicata alle donne della resistenza che debutterà nella stagione “Teatro in” del “Di Vino” di Terricciola il prossimo 26 e 27 Aprile.



“La Strada dei Libri” si terrà presso gli spazi della “Sagra della lepre e del Cinghiale” in via San Lazzaro 3 a Selvatelle, Terricciola (Pi).



Tutti gli appuntamenti di “Leggo per Legittima Difesa” sono consultabili sul sito leggoperlegittimadifesa.it