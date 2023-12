La strada tra Italia e Polonia passa per Pisa: cerimonia degli auguri della comunità polacca in Toscana alla Domus Mazziniana

Sabato 16 a partire dalle 15.00 presso la Domus Mazziniana, la comunità polacca toscana si ritroverà per la tradizionale cerimonia degli auguri di Natale.

Un’occasione per rinsaldare la storica tradizione di amicizia e vicinanza tra due popoli, che vide proprio nel Risorgimento uno dei punti di maggior contatto e consacrato, caso più unico che raro, dal reciproco riferimento nei due inni nazionali.



Una storia che vede proprio in Giuseppe Mazzini, uno dei punti più importanti di contatto che, nel 1834, fondando la Giovine Europa, volle accanto alla Giovine Italia e alla Giovine Germania anche una Giovine Polonia, una M?oda Polska, a simboleggiare l’unione delle tre grandi famiglie europee: la latina, la germanica e la slava.

Una storia che ha in un pisano ‘d’adozione’, Filippo Mazzei, uno dei protagonisti. Il pensatore toscano, infatti, noto per il suo contributo alla stesura della Dichiarazione d’Indipendenza americana, fu anche il principale estensore della Costituzione polacca del 1791, la prima costituzione scritta d’Europa.

I legami tra la Polonia e Pisa, dove risiede un’importante comunità polacca, sono stati recentemente rinsaldati in nome dell’Esperanto, il progetto di una lingua universale, nato proprio in Polonia, dall’intuizione di Ludwik Zamenhof, cui è dedicata una via nella nostra città (così come una piazza è intitolata all’Esperanto). La Zamenhofa Aran?o Toskana, tenutasi a Pisa nelle scorse settimane, ha infatti visto un’importante presenza polacca, e il legame con l’Esperanto, sarà anche uno dei fili conduttori degli auguri natalizi.



Alla cerimonia prenderanno parte la Console Agata Blaszczyk, Ministro Consigliere dell'Ufficio Consolare presso l'Ambasciata di Polonia in Roma e il console onorario per la Toscana Stefano Barlacchi.



Al termine un brindisi offerto dal Consolato onorario e dalla Comunità Polacca.