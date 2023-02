La Torre e la lampada anniversario della nascita di Galileo

12/02 LA TORRE E LA LAMPADA

TOUR GUIDATO NEI LUOGHI DI GALILEO A PISA

Il 15 febbraio del 1564 nasceva Galileo Galilei, il pisano destinato a rivoluzionare la cultura, e non solo quella dell'epoca. Un personaggio scomodo e pericoloso, per le sue teorie ed i suoi metodi nuovi, che per questo finì nelle maglie dell'Inquisizione. La sua grande eredità è ora patrimonio mondiale, Galileo è il padre della scienza moderna.



L'itinerario inizia proprio davanti alla casa dove Galileo nacque e inizierà facendo luce sul mistero delle tre case natali. Proseguendo poi attraverso la tela di viuzze e piazzette che la guerra ha risparmiato, i partecipanti passeranno nei luoghi dove Galileo soleva andare durante i suoi anni pisani. La Sapienza, la torre della Verga d'Oro, la Domus a lui dedicata e altro ancora. Ultima tappa, Piazza del Duomo, e i partecipanti dovranno sforzarsi di guardare la torre come dovette apparire agli occhi di Galileo, che pur era un umanista sensibile all'arte. Quando lo spirito dello scienziato prevalse, la torre divenne una sorta di laboratorio, un'opportunità dalla cui sommità era possibile eseguire l'esperimento della caduta dei gravi. Leggenda metropolitana?

In cattedrale i partecipantipotremo ammirare uno dei cimeli pisani più celebri, la "lampada di Galileo": osservandola, lo scienziato ebbe l'intuizione dell'isocronismo del pendolo. Ma era proprio quella?



Appuntamento domenica 12 in via Giusti 24, per ripercorrere i passi del nostro illustre concittadino o, per dirla nostalgicamente con il Rosini, altro illustre accademico pisano dell'ottocento, poter "toccare colle piante la terra che le sue piante avevano toccato".

Prenotazione obbligatoria entro domenica 12 febbraio h 12.00



Per prenotazioni e informazioni inviare mail a [cervellid@gmail.com](mailto:cervellid@gmail.com)

orario h 15.00

punto d'incontro Via Giusti 24, Casa Ammannati

durata della visita 2 ore circa

costo della visita €15.00 adulti gratis bambini fino a 13 anni

esclusi costi di eventuali ingressi a pagamento e auricolari

Auricolari €2,00 obbligatori in cattedrale per gruppi oltre 6 persone.



Cattedrale e cimitero € 7.00 ( per chi vuole)