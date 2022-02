La torre e la lampada: nei luoghi di Galileo a Pisa

Il 15 febbraio del 1564 nasceva Galileo Galilei, un pisano destinato a rivoluzionare la cultura dell'epoca, un personaggio scomodo e pericoloso, che finì nelle maglie dell'Inquisizione.



L'itinerario inizia all'ombra della casa natale di Galileo, e prosegue poi per vicoli e viuzze della riva destra del fiume, passando per tutti i luoghi dove Galileo visse e lavorò. I partecipanti arriveranno così al Duomo che, nel caso di Galileo, è stato un vero e proprio laboratorio per i suoi primi esperimenti.