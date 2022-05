La tratta delle bianche. Una storia dimenticata

Il Ciclo di incontri Clioscopio. I problemi del presente lo sguardo della storia, promosso dalla Domus Mazziniana propone venerdì 20 maggio alle 17.00 un incontro sulla ‘tratta delle bianche’, il traffico di donne e bambini – spesso legato allo sfruttamento e alla prostituzione – che sembra intrecciarsi indissolubilmente con le migrazioni sin dal XIX secolo e dall’alba della globalizzazione e che è ritornato drammaticamente di attualità per colpa della guerra in Ucraina.

Indagarne le origini e le forme che essa ha assunto nel passato più o meno recente, ma anche le modalità e le forme di lotta e di contrasto, dalla legislazione statale e internazionale, agli imponenti movimenti di opinione pubblica che sono riusciti a influenzare le politiche dei governi è l’obiettivo dell’incontro La tratta delle bianche che si terrà venerdì 20 maggio alle 17.00 alla Domus Mazziniana di Pisa, in presenza e sui canali social della Domus (facebook e youtube) e al link https://meet.jit.si/trattabianche



A discutere con Sara Ercolani, autrice del volume La tratta delle bianche in Italia e in Gran Bretagna (1885-1946), pubblicato dal Mulino, saranno Laura Savelli, studiosa di Storia di Genere e di Storia delle Donne, Federico Oliveri, docente di antropologia giuridica all’Università di Camerino, Elisabetta Vezzosi, Direttrice del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Trieste, e Sonia Paone, presidente del corso di Laurea in Scienze per la pace dell’Università di Pisa.





Per info e contatti: eventi@domusmazziniana.it - 3405162418