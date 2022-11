Incontro e presentazione del librio 'Il potere segreto'

Quali sono i limiti del diritto all’informazione? Fin dove può spingersi e la libertà di stampa? Dove finisce il dovere di uno Stato a garantire la propria sicurezza propria e dove inizia il controllo del Potere sui cittadini?

Domande che sono alla base dello Stato di Diritto e la cui attualità è ritornata di drammatica attualità di fronte alla drammatica situazione internazionale che sembra averci riportato indietro di decenni ai tempi della Guerra Fredda e dello scontro tra la Libertà e il dispotismo.

Se ne discute giovedì 1° dicembre alla Domus Mazziniana, dalle 17.30 in un incontro dedicato al più famoso dei casi in cui libertà di informazione e sicurezza nazionale sono entrati in rotta di collisione: la vicenda di Wikileaks e del giornalista Julian Assange, a partire dal volume di Stefania Maurizi, Il Potere segreto, (Chiarelettere, 2021, con prefazione del regista britannico Ken Loach), che ha ricevuto i prestigiosi premi Alessandro Leogrande e European Award for Investigative and Judicial Journalism.

L’incontro, organizzato dai Superstiti e Familiari delle vittime della violenza nazifascista, in collaborazione con il gruppo Amnesty International di Pisa, l’Associazione Mazziniana Italiana e la Libreria Feltrinelli, vedrà dialogare con l’autrice, Stefania Maurizi, giornalista, scrittrice, collaboratrice del gruppo Wikileaks e dello stesso Julian Assange, il direttore de il Pensiero Mazziniano, Pietro Caruso, il magistrato militare Luca Baiada e il portavoce nazionale di Amnesty International Riccardo Noury.