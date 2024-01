La Via Francigena storica e i Vallini di Galleno

Le colline delle Cerbaie sono un altopiano fatto di interminabili boschi, vallini nascosti e vecchi pascoli, per secoli incastonato fra due immense distese d’acqua: il Padule di Fucecchio e il perduto Lago di Sesto.



Questo luogo, oggi ai margini delle grandi vie di comunicazione di pianura, nel Medioevo era attraversato da migliaia di pellegrini, mercanti, pastori in transumanza e briganti lungo la Via Francigena, di cui a Galleno si conserva uno dei rarissimi tratti di selciato storico medievale.



I partecipanti seguiranno la grande strada per poi imboccare intricati sentieri che si inoltrano nel bosco e arriveranno in una valle surreale e verdissima, con grandi prati e filari ipnotici di pioppi.



Rientreranno incontrando le antiche corti in aperta campagna, terminando questo piccolo viaggio nella Storia.



Lunghezza: 13 km

Dislivello: 80 m

Impegno: Facile



Costo: 15 euro

Max 25 Persone - prenotazione obbligatoria sul sito



Per info e prenotazioni:



mail andreini.letizia@gmail.com