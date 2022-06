Sabato 18 giugno prossimo, alle ore 19.30 andrà in scena 'Labirinti - Uno spettacolo in libertà', spettacolo teatrale itinerante che vede il debutto della neonata compagnia teatrale 'Quasi noi'. La rappresentazione avrà luogo nel giardino della Chiesa Universitaria di San Frediano (via Paoli 7, Pisa), dove la compagnia è nata ed è cresciuta, sotto la guida dei due maestri e attori professionisti Alessandro Bianchi ed Emanuele Cucurnia.

Il progetto si è concretizzato sul bando 'Siete presente. Con i giovani per ripartire' realizzato da Cesvot e finanziato da Regione Toscana-Giovanisì in accordo con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e Fondazione Banca del Monte di Lucca. L’iniziativa ha coinvolto ed attratto dallo scorso novembre giovani da differenti contesti: studenti universitari, lavoratori, abitudinari frequentatori della Chiesa Universitaria ma anche nuovi avventori.

I ragazzi si son messi in gioco, prendendo dapprima confidenza con il mondo del teatro, attraverso esercizi e attività pratiche, poi riflettendo sul tema da portare all'attenzione del pubblico. Rappresentazione e produzione sono state infatti interamente pensate e realizzate dai giovani attori del gruppo, emozionati e felici di questa opportunità offerta loro dalle associazioni coinvolte. Sono, inoltre impazienti di esibirsi e prospettano di continuare questa avventura anche il prossimo anno, con rinnovato entusiasmo e ancor maggiore partecipazione.