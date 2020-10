Weekend 'formato famiglia' al Museo delle Navi Antiche di Pisa

Laboratori per bambini, attività con archeologi esperti e visite guidate, alla scoperta del Museo delle Navi Antiche di Pisa, con le sue grandiose imbarcazioni antiche perfettamente conservate. Sabato 10 e domenica 11 ottobre al via il nuovo progetto 'formato famiglia', che si ripeterà tutti i weekend al museo in Lungarno Ranieri Simonelli.

Ogni sabato e domenica, a cura di Cooperativa Archeologia, saranno proposti laboratori, a partire dalle ore 16, per famiglie e con bambini dai 6 ai 12 anni. Mentre i più piccoli visiteranno il museo, con le sue grandiose imbarcazioni antiche perfettamente conservate, e parteciperanno a un laboratorio didattico, i genitori potranno a loro volta partecipare alla visita guidata programmata. Ogni settimana verrà proposto un laboratorio diverso. Per tutto il mese di ottobre il tema sarà 'Rotte da paura: destinazione…Halloween!', per prepararsi alla ‘terrificante serata’ del 31 ottobre.

Sarà un’occasione per mettere in pratica le conoscenze acquisite con la scoperta dell’esposizione, rendendo i bambini protagonisti del proprio apprendimento grazie all’unione sinergica fra teoria e pratica e ponendoli al centro di un’esperienza formativa unica, stimolante e coinvolgente. Un’offerta ludico-didattica nel segno della creatività e dell’esplorazione che assume oggi una particolare importanza e significato, dopo il lungo periodo di chiusura dei musei, delle scuole e dei luoghi di aggregazione e incontro.

Il progetto si aggiungerà alle visite previste di norma nel weekend al museo, aperto il venerdì dalle 15.30 alle 18.30 ed il sabato e la domenica dalle 10.30 alle 18.30, con visite guidate programmate alle ore 17 il venerdì e alle ore 11, 16 e 17 il sabato e la domenica nel rispetto delle normative di prevenzione del rischio di infezione da Covid-19.

Le attività si svolgeranno all’interno degli ampi spazi degli Arsenali Medicei per un massimo di 7 ragazzi a turno, accompagnati da un responsabile maggiorenne che potrà visitare il museo autonomamente o partecipare alle visite guidate programmate. Tutte le attività saranno realizzate con l’ausilio di kit di materiali individuali preventivamente sanificati; le operazioni di sanificazione ed igienizzazione saranno effettuate più volte durante i laboratori. L’accesso sarà consentito previa misurazione della temperatura corporea e saranno disponibili presidi per l’igienizzazione, garantendo lo svolgimento delle attività in totale sicurezza e nel rispetto delle norme previste per gli istituti e i luoghi della cultura in materia di prevenzione del contagio da Covid 19.