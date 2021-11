Conoscere la comunità ebraica pisana: partono laboratori e visite guidate per le scuole

Diffondere la conoscenza della millenaria comunità ebraica pisana raccontandone la cultura, le tradizioni, le arti, la storia e come si è evoluto in questi secoli il rapporto con la città. Coopculture presenta la nuova proposta didattica. Giovedì 9 dicembre alle 16.30 presso la Sinagoga di via Palestro si terrà un educational, una presentazione gratuita delle attività rivolta ad insegnanti, dirigenti e operatori scolastici: necessaria la prenotazione chiamando il numero 848082380 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 (06 39967138 dall’estero o da cellulare) oppure scrivendo a sinagoga.pisa@coopculture.it, 30 il numero massimo di partecipanti. Coloro che fossero impossibilitati a partecipare possono richiedere il progetto per mail ai seguenti indirizzi: m.pezzini@coopculture.it, v.cerrai@coopculture.it. Gli stessi contatti sono attivi per richiedere informazioni, per organizzare un'iniziativa didattica, per prenotare una visita guidata a cimitero e Sinagoga, possibili tutte le domeniche salvo festività ebraiche. Obbligo di mascherina e di GreenPass sopra i 12 anni.