Un mare di scienza a Pisa con i laboratori di Cnr e Trec

Un microscopio per vedere l’invisibile marino ed un gioco dell’oca tutto da scienziati. Il 3 maggio, a partire dalle 9, con Il Cnr di Pisa, si terrà un laboratorio in largo C.Menotti dal titolo 'Trec va in città'.

Trec è il progetto finalizzato allo studio approfondito degli ecosistemi costieri e coordinato dallo European molecular biology laboratory (Embl) insieme alla Tara Ocean Foundation e allo European marine biology resource centre (Embrc). L’iniziativa prevede uno stand aperto al pubblico dove si utilizza un microscopio artigianale per analizzare campioni di acqua marina e di acque interne per vedere e scoprire ciò che è invisibile ai nostri occhi. Si tratta di una attività semplice, per tutte le età e per tutte le persone, da collocare in uno spazio di passaggio nel centro cittadino.

Alle 19 poi, Trec va allo spazio 'Sala Sammartino' per la proiezione del film Wall-e. Trec è il primo progetto continentale che studia gli ecosistemi costieri e la loro risposta all'ambiente. I nostri mari e le nostre coste ospitano una ricchissima diversità di forme di vita e svolgono un ruolo fondamentale per la stabilità e la sostenibilità di ecosistemi più ampi.

Tuttavia, le interferenze antropiche stanno portando a una perdita accelerata della diversità genetica delle specie e alla distruzione degli ecosistemi funzionali. Grazie al campionamento lungo l'intera costa europea, la spedizione Trec fornirà una comprensione più ampia e approfondita di come gli ecosistemi rispondono alle sfide naturali e antropiche.