Un laboratorio di arteterapia con il coordinamento di Aipd Pisa

Nell’ambito della serie di iniziative per la giornata nazionale della Salute Mentale, L’Alba Associazione ritiene importante incontrare le associazioni del territorio. Lunedì 12 dicembre alle ore 10 l’Associazione Italiana Persone Down sarà ospite al circolo L’Alba, e condurrà un laboratorio di arteterapia collettivo. L’AIPD si occupa delle persone con sindrome di Down, di disabilità intellettiva, dei familiari di questi soggetti, e organizza molte iniziative per venire incontro ai bisogni degli assistiti.

Le artiterapie sono metodologie di provata efficace nella riabilitazione di soggetti con difficoltà. Il significato della parola riabilitazione è proprio quello di recuperare le abilità latenti, e l’arteterapia è un fare che permette alle persone di esprimersi e creare. L’Alba Associazione ha sempre creduto molto molto in queste metodologie, nella loro utilità nel promuovere il ben-essere delle persone. A seguire ci sarà il pranzo sociale alla pizzeria Roba da Matti.