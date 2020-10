Monte Castellare & il Birrificio Sociale “La Staffetta” presentano:

SERATA DI DEGUSTAZIONE BIRRA ARTIGIANALE



Nella prima parte del nostro incontro affronteremo la storia della birra analizzando l’impatto che ha avuto sulla società, a seguire, nella seconda parte della serata degusteremo due birre Artigianali della Staffetta con relativa analisi sensoriale e successivo abbinamento a formaggi e cioccolata artigianali, compilando la scheda degustativa.



PROGRAMMA

Ore 20:00 Ritrovo e check-in Centro Visite Monte Castellare

Ore 20:15-21:00 Parte teorica storia della birra con ricadute sulla società

Ore 21:00-22:30 Parte pratica di degustazione birra e abbinamento con formaggio e cioccolata (tutto artigianale)



PARTECIPANTI: MASSIMO 20 - MINIMO 5



INFO:

La Staffetta +39 3290731452

Monte Castellare +39 3484508519



PRENOTAZIONE:

Obbligatoria entro le ore 12:00 di giovedì 12 Novembre, compilando il modulo in calce alla pagina del seguente link:

https://asdarcadia.com/2020/10/20/venerdi-13-novembre-2020-laboratorio-dei-sapori/



Nota: Le prenotazioni si intendono acquisite al momento del ricevimento del modulo compilato - La non partecipazione deve essere comunicata entro le 12 ore prima per mail a montecastellare2020@gmail.com.



Il Centro Visite si trova ad Asciano “Località Monte Castellare, 1 – Asciano Valle – San Giuliano Terme (PI) ed è accessibile a piedi tramite strada sterrata e sentieri da Asciano e San Giuliano Terme (sul versante pisano) e Santa Maria del Giudice (sul versante lucchese).