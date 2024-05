Laboratorio di astrobiologia alla Ludoteca Scientifica

In occasione di Amico Museo 2024, sabato 11 maggio la Ludoteca Scientifica (Museo degli Strumenti di Fisica) propone un evento dal titolo "C’è nessuno tra le stelle? Astrobiologia per curiosi", costituito da un laboratorio per bambini e una conferenza:



- Ore 16:00 – 18:30, "Laboratorio di astrobiologia"

Laboratorio per bambini (età: dagli 8 anni)

Durata: 1 ora; ingressi per partecipare ai laboratori ogni 30 minuti

Evento gratuito

Prenotazione non necessaria

Accessibile alle persone con disabilità

Maggiori informazioni: email ludotecascientifica@gmail.com – Tel. 320 0403946 / 050 2214861



- Ore 21:00, "C’è nessuno tra le stelle?"

Conferenza a cura di Chiara Marchegiano e Silvia Scali

Evento gratuito

Prenotazione non necessaria



