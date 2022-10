Laboratorio la vista e gli altri sensi – Museo per le famiglie: progetto nel/col/dal museo di palazzo reale di pisa

Domenica 30 mattina, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, vi aspetta al Museo nazionale di Palazzo Reale di Pisa il Laboratorio La vista e gli altri sensi: un evento speciale del Progetto Nel/Col/Dal Museo di Palazzo Reale di Pisa (vedi locandina) in cui conoscenza delle opere, giochi e percezioni si incontrano per un Museo tutto da… sentire.



Il Laboratorio è un’occasione unica, non mancare!



Gruppi di massimo 15 partecipanti (bambini da 6 anni).

Attività gratuite con biglietto di ingresso al museo, prenotazione obbligatoria.

Per informazioni e prenotazioni: laboratorio.museia@cfs.unipi.it, Elena Niccolai 338.792.12.73



Pisa, Museo nazionale di Palazzo Reale di Pisa, Lungarno Pacinotti 46



Il Progetto educativo Nel/Col/Dal Museo di Palazzo Reale di Pisa è a cura di MUSEIA - Laboratorio di cultura museale del Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere dell'Università di Pisa, in occasione della mostra Eleonora di Toledo e Cosimo de’ Medici, “Coppia nobilissima et bella” (15 ottobre - 17 dicembre 2022) di Direzione regionale musei della Toscana e Museo nazionale di Palazzo Reale di Pisa.