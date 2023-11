'Tommaso sopra le nuvole': lettura e laboratorio all'SMS Biblio

Sabato 18 novembre alle ore 11 si svolgerà un incontro per bambine e bambini all’SMS Biblio (via San Michele degli Scalzi, 178). Federico Penco, autore e illustratore del libro per l’infanzia 'Tommaso sopra le nuvole' (Marchetti Editore), racconterà il libro e poi condurrà un divertente laboratorio. Il tema del libro è la natura e l’incontro si colloca all’interno di un progetto della Regione Toscana che prevede incontri ed eventi intorno al tema del rispetto della natura.

"C’era una volta una grande città dove non c’erano piante, né parchi né giardini, né aiuole né prati. Niente di niente, neanche un fiore!". Così comincia questa storia incentrata sull’importanza della natura nella nostra vita. In uno dei tanti palazzi di questa grigia città abita Tommaso con la sua famiglia e il suo gatto Teo. Tommaso ha una piccola pianta che cura con amore ogni giorno. La città è enorme, Tommaso non ha mai visto la campagna e vorrebbe tanto andarci.

Una notte sogna di essere immerso nella natura e quando si sveglia sente ancora il profumo dell’erba e dei fiori. Quando torna a casa da scuola trova una sorpresa: la sua piantina ha preso a crescere e crescere, ricoprendo sempre più l’esterno del palazzo! Tra piccioni parlanti e palazzi volanti, riuscirà Tommaso a fare avverare il suo sogno? Evento a ingresso libero, consigliato prenotare scrivendo qui smsb.ragazzi@comune.pisa.it o chiamando lo 0508669214.