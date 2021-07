'L'altro Giacomo': Renato Raimo racconta Giacomo Puccini senza cravatta e cappello

Lo spettacolo teatrale andrà in scena a Firenze e nella 67° edizione del Festival Puccini

Un viaggio intimo alla scoperta di Giacomo Puccini, l'uomo oltre l'artista. Uno spettacolo, nuovo progetto firmato da Renato Raimo, che accende i riflettori su 'semplicemente' Giacomo: i suoi pregi e i suoi difetti, i suoi valori più o meno condivisibili e le sue passioni. 'L’altro Giacomo', coproduzione Rec srl e Fondazione Festival Puccini, inizia il suo cammino con un doppio appuntamento da red carpet.

Due le date: il 10 luglio, evento estivo organizzato dal Consolato Onorario del Principato di Monaco a Firenze che sarà una vera e propria anteprima dello spettacolo (in attesa di volare all’estero, nelle sedi del Consolato, da Bucarest e Londra, come ha annunciato il Console Alessandro Giusti) e il 18 agosto quando 'L'altro Giacomo' approderà in prima nazionale all'interno del prestigioso cartellone della 67° edizione del Festival Puccini. Il tutto anticipato da una serata di prove aperte, sabato 3 luglio alle 21, al teatro Rossini di Pontasserchio (prenotazione obbligatoria su www.eventbrite.it o chiamando il numero 3400767087).

"Andare oltre le opere significa restituire un Puccini a tratti inedito, poco conosciuto e straordinariamente legato al proprio territorio - spiega Renato Raimo - mostrando tutte le sfumature dell’uomo innamorato della vita, profondamente legato alla Versilia, luogo da dove tutto partiva e a cui tutto faceva ritorno. Vedremo il Giacomo più intimo, senza cravatta e cappello, con il suo baffo e il sigaro acceso, lasciarsi andare a confidenze e confessioni sui suoi incanti e disincanti, libero da inibizioni, con quel guizzo ironico di cui è intriso il suo Dna toscano. Sarà un spettacolo di prosa e musica, in perfetto equilibrio, quasi un jukebox delle arie più belle con la volontà di restituire al pubblico un Puccini nuovo e colorato".

Uno spettacolo (sceneggiatura di Renato Raimo e Kris B. Writer) che segna anche il ritorno al palcoscenico, dopo lo stop del periodo Covid e che ha raccolto attorno a sé, non a caso, anche una squadra di attivi e attenti sostenitori.