Lettura scenica del romanzo 'Lampa lampa'

L'Unità pastorale S. Stefano-Immacolata-S. Pio X organizza all'interno degli eventi legati all'OTTOBRE MISSIONARIO, la lettura scenica, con musica etnica dal vivo del romanzo "Lampa lampa" scritto da Lello Guarado (Radici Future Edizioni):



“Taiwo ha poco più di vent’anni.

Viene dal Gambia, il paese più piccolo dell’Africa, uno dei più piccoli del mondo …

Taiwo è scappato quando è esplosa la ferocia.”



Il giornalista e scrittore Lello Gurrado, nel suo romanzo “Lampa Lampa”, edito da Radici Future Produzioni, racconta la storia di un viaggio tutto fondato sulla speranza.

L’Associazione il Gabbiano ha avuto in anteprima la possibilità di mettere in scena la lettura scenica e musicata del racconto che ha dato vita al romanzo e lo ha fatto in varie occasioni (2016, 2017 e 2019) anche davanti a una nutrita platea di giovani studenti.

Una lettura realizzata da Daniela Bertini e Federico Meini, con l’accompagnamento musicale dal vivo di David Domilici.

Ora. In Teatro, nei circoli, nelle scuole, ovunque vi sia necessità di far conoscere come stanno davvero le cose. Di raccontare un’altra ‘umanità’.



È la riflessione amara che Taiwo detta a Bibal, suo occasionale compagno in un viaggio che è fisico, attraverso mezzo continente, ma che è anche un viaggio nella coscienza malata dell’umanità. Che assiste inerme a un interminabile traffico di esseri umani, che fa da ponte tra il continente nero e l’Europa opulenta e contraddittoria, per dare futuro ai sogni di milioni di persone, trasformandoli spesso in tragedie.



Ingresso libero nel rispetto delle norme antic-COVID19

