'Lampi di genio' dell’autrice pontederese Alessandra Landi

L’associazione culturale il Carrubo Onlus è lieta di presentare un nuovo libro 'Lampi di genio' dell’autrice Alessandra Landi, scrittrice e poetessa di Pontedera.

La presentazione si terrà sabato 18 novembre alle ore 17:00 presso il Centrum Sete Sois Sete Luas di Pontedera, in Viale Rinaldo Piaggio 82 e sarà arricchita dalla presenza di Alessandro Puccinelli, vicesindaco del Comune di Pontedera che porterà i saluti dell'amministrazione, ad introdurre il libro Marina Pratici, critica letteraria e saggista e Ellena Pioli, presidente comitato regionale ANMIG per la Toscana e componente del comitato centrale nazionale ANMIG, a moderare l’evento il Prof. Luigi Cioni, socio del Carrubo, inoltre sarà presente l’autrice per rispondere a tutte le curiosità e le domande del pubblico.





Non mancate l’appuntamento di sabato, perché ci saranno anche delle belle sorprese.