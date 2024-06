Venerdì 14 giugno 2024, alle ore 17:30 presso Palazzo Grifoni a San Miniato (PI), la Fondazione Cassa di Risparmio di San Minato e l’Accademia degli Euteleti della Città di San Miniato, in collaborazione con Nuova Fondazione Carlo e Rossana Pedretti presentano l’incontro “LAVORARE CON CARLO PEDRETTI”.

Carlo Pedretti (Casalecchio di Reno, 6 Gennaio 1928 – Lamporecchio, 5 Gennaio 2018) è stato Professore Emerito di Storia dell’Arte Italiana presso l’Università della California a Los Angeles, dove era anche titolare della Cattedra di Studi su Leonardo. Dal 2013, assieme alla moglie Rossana (1928-2019), si era trasferito definitivamente in Italia nella Villa di Castel Vitoni a Lamporecchio, dove si conserva tutt’ora il suo patrimonio artistico, librario e archivistico.



Pedretti nel corso della sua vita è stato autore di oltre milleduecento scritti tra libri, saggi, recensioni, pamphlet, testi editi in riviste specializzate e articoli pubblicati in varie lingue, così come su quotidiani nazionali. In questa lunga serie rientrano anche le pubblicazioni fatte su l’Edizione Nazionale dei Manoscritti e dei Disegni di Leonardo da Vinci di cui Pedretti è stato membro. Il contributo del professor Pedretti per la conoscenza dei manoscritti e dei disegni di Leonardo è stato fondamentale. Lo studio diretto degli originali gli ha permesso di rimettere a posto le carte di Leonardo in ordine cronologico. Il suo lavoro pionieristico e profetico è stato il catalogo del 1957 dei frammenti dei disegni di Leonardo alla Royal Library a Windsor provenienti dal Codice Atlantico della Biblioteca Ambrosiana di Milano. Da qui l’edizione monumentale dei disegni di Leonardo a Windsor (1968-1969), seguita dall’edizione dei disegni di Leonardo e della sua cerchia a Firenze (1985), Torino (l990) e nelle collezioni americane (1993). Numerosi sono stati i riconoscimenti ricevuti in Italia e all’estero, tra i quali la Medaglia d’oro alla Cultura da parte del Presidente della Repubblica Italiana nel 1972, e nello stesso anno la Congressional Citation, che è il massimo riconoscimento da parte del governo degli Stati Uniti d’America.



Il giornalismo lo ha portato poi a collaborare anche con la televisione e il cinema, come autore, attore e consulente di produttori e registi. Amava ricordare la sua collaborazione con l’amico Piero Angela per la produzione di una serie di puntate dedicate a Leonardo della trasmissione Superquark. Membro onorario dell’Accademia degli Euteleti a San Miniato al Tedesco e dell’Accademia Raffaello di Urbino, recentemente era stato nominato membro onorario dell’Accademia Nazionale di Scienze Lettere ed Arti di Modena.



