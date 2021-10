'Le avventure di sig. Bastoncino' alla Città del teatro di Cascina

Ancora una domenica di divertimento per i più piccoli, alla Città del Teatro di Cascina il 3 ottobre alle 17.00 arrivano 'Le avventure di Signor Bastoncino' di Pandemonium Teatro, In scena Walter Maconi ed il simpatico rametto!



«Un semplice rametto può diventare mille cose. Il veliero in mezzo al mare. La spada di un cavaliere. La bacchetta magica di una fata.

Ma Signor Bastoncino è un rametto molto speciale, è una creatura stramba rispetto a tutto ciò che vive nel bosco. È un pezzo di ramo con gambe, braccia, occhi, naso e bocca...

È metà albero e metà bambino.

Inoltre, ha una passione tutta particolare per il canto.

Vive in cima a un grande albero e svettando dalla sua chioma, riesce a sentire anche il suono dei pianeti più lontani. Ma un giorno, la brezza con cui gioca si trasforma in tornado e Signor Bastoncino viene staccato dall’albero e portato molto lontano.

Inizia qui per Signor Bastoncino un viaggio avventuroso nel bosco sconosciuto.

Perché cosa c'è di più terribile del sentirsi perduto?

Cosa c'è di più bello del trovare un amico?

Cosa c'è di più emozionante che ritrovare la propria casa?»



Domenica 10 ottobre alle 17 la rassegna per famiglie continuerà con PINOCCHIO di Accademia Perduta Romagna Teatri che racconterà ai bambini una delle storie più famose del mondo e lo farà cantando un vero e proprio inno alla meraviglia del libro, della pagina stampata.



INFO

Biglietti da 5 a 7,50€ +dp



ATTENZIONE a causa del numero contingentato dei posti disponibili, si consiglia l'acquisto in prevendita.

Prevendita on line e presso i punti Boxoffice Toscana e TicketOne

La biglietteria del teatro è aperta dal lun al ven dalle 10 alle 14 - il merc anche dalle 17 alle 19.

La domenica la biglietteria aprirà alle 16.00



La Città del Teatro via Toscoromagnola 656 Cascina - Pisa

