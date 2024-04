Le case torri a Pisa - Visita guidata Riscopriamo Pisa

Continuano i tour guidati con l’iniziativa 'RiscopriAmo Pisa', avviata dal Comune di Pisa. Ogni passeggiata, gratuita, potrà avere al massimo 30 partecipanti, residenti nel Comune o in caso di posti liberi nei Comuni facenti parte dell’ambito Terre di Pisa. Le iscrizioni sono da effettuare sul sito https://tuscanyaround.it/pisa/ e termineranno due giorni prima dell'evento entro le ore 12:00. Una volta effettuata l’iscrizione arriverà un messaggio di conferma.

In caso di disdetta, è obbligatorio cancellarsi dall'evento inviando un'email a touristinfo@turismo.pisa.it indicando il nome del tour e la data entro e non oltre le ore 18:00 del giorno precedente la visita.



Domenica 14 aprile alle ore 18.00 partirà il tour 'Le case torri a Pisa'.

Punto d'incontro: Piazza Duomo 7 presso Ufficio Turistico del Comune di Pisa. Ritrovo: 10 minuti prima della partenza del tour.

Nel corso del tour saranno illustrati ai partecipanti gli esempi di edilizia civile medievale presenti a Pisa nel periodo compreso tra l’XI secolo e il XIV secolo.

Partendo da Via Santa Maria troveremo tracce di casetorri che rispetto alle torri avevano un’altezza minore ed erano caratterizzate da “ballatoi” ovvero sporti di legno, oggi non visibili, che affacciavano sulle piazze e sulle vie di Pisa.

Il tour proseguirà nel cuore di Pisa da Via dell’Arancio fino a Via dell’Ulivo e al Vicolo del Portone Rosso dove sarà possibile ammirare tracce di edifici più antichi a forma di torre.

I partecipanti potranno osservare inoltre i nuovi edifici che si affermano dal XIII secolo per rispondere all’esigenza abitativa di una popolazione crescente che porta alla realizzazione di veri e propri palazzi, riducendo lo spazio tra una torre e l’altra.



La durata del tour è di circa 2 ore.