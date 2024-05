Le chiese - Visita guidata Riscopriamo Pisa

Continuano i tour guidati con l’iniziativa 'RiscopriAmo Pisa', avviata dal Comune di Pisa. Ogni passeggiata, gratuita, potrà avere al massimo 30 partecipanti, residenti nel Comune o in caso di posti liberi nei Comuni facenti parte dell’ambito Terre di Pisa. Le iscrizioni sono da effettuare sul sito https://tuscanyaround.it/pisa/ e termineranno due giorni prima dell'evento entro le ore 12:00. Una volta effettuata l’iscrizione arriverà un messaggio di conferma.

In caso di disdetta, è obbligatorio cancellarsi dall'evento inviando un'email a touristinfo@turismo.pisa.it indicando il nome del tour e la data entro e non oltre le ore 18:00 del giorno precedente la visita.



Domenica 12 maggio alle ore 18.00 partirà il tour 'Le Chiese'.

Punto d'incontro: Piazza dei Cavalieri, vicino alla Fontana del Gobbo. Ritrovo: 10 minuti prima della partenza del tour.

Le città si trasformano in continuazione. E Pisa segue la stessa sorte. I lungarni oggi sono rivoli di traffico. Ma c'è stato un tempo in cui lungo gli argini cresceva l'erba e le donne stendevano i panni. Gli uomini pescavano, il paesaggio era profondamente diverso. Non c'era ancora Palazzo Gambacorti e neppure l'antica Chiesa della Spina. Corso Italia non era Corso Italia e i ponti attraversavano il fiume in luoghi diversi dagli attuali. E soprattutto c'erano decine di chiese, abbazie, monasteri, piazzati tra orti e vicoli, oggi scomparsi.

Edifici totalmente perduti o di cui restano rare tracce che allora, a partire dal 1000, davano un volto oggi impensabile alla città. Alcuni di essi sono stati progressivamente abbandonati, in altri invece, hanno trovato spazio nuove attività.



Inizio da Santa Maria Vergine, poi ex-Teatro Anatomico, per poi proseguire nella scoperta di Santa Margherita, di Sant'Omobono, San Felice e San Regolo, poi percorrendo via delle Belle Torri individueranno gli unici resti della chiesa di San Jacopino, per poi arrivare a Sant'Andrea ed infine San Luca.