Le collezioni del museo di anatomia umana – Terre di Pisa Food and Wine Festival

In occasione della undicesima edizione di Terre di Pisa Food and Wine Festival, il Sistema Museale di Ateneo (SMA) propone visite guidate e aperture gratuite nelle giornate del 20, 21 e 22 ottobre 2023. L’ingresso gratuito nei musei SMA aderenti all’iniziativa è previsto per i visitatori della rassegna, dietro presentazione alla biglietteria dei musei dell’apposito coupon messo a disposizione dello SMA e distribuito presso lo stand di Terre di Pisa in Piazza Vittorio Emanuele II.



Ecco la proposta del Museo di Anatomia Umana:



MUSEO DI ANATOMIA UMANA

Scuola Medica, Via Roma 55, Pisa



Venerdì 20 ottobre 2023, ore 9:00 – 13:00 e ore 14:00 – 16:00

Le collezioni del Museo di Anatomia Umana



Ingresso gratuito con visita guidata al Museo e alla Galleria Mascagni



La visita si svolgerà con le guide museali che accompagneranno i visitatori nelle sale del Museo dove sono conservati 3400 reperti medici suddivisi in varie sezioni, oltre alle collezioni archeologiche, precolombiane ed egizie. La visita includerà anche la Galleria Mascagni dove è esposta un’importante collezione di Tavole Anatomiche della prima metà dell’Ottocento che l’anatomista Paolo Mascagni fece realizzare a grandezze naturale.



Per informazioni: email, info.mau@sma.unipi.it – tel., 050 22 18 628